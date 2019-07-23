الإسترليني يمحو خسائره بعد إعلان فوز جونسون برئاسة وزراء بريطانيا

مباشر: تعافى أداء الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد فوز بوريس جونسون بقيادة حزب المحافظين وتوليه رئاسة وزراء المملكة المتحدة.

وتمكن جونسون من حصد أصوات 92.153 ألف صوت مؤيد من أعضاء حزب المحافظين، مقابل حصول منافسه جيرمي هانت على 46.656 ألف صوت.

وبحلول الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند 1.2480 دولار، بعد أن كان متراجعاً عند مستوى 1.2418 دولار في وقت سابق من التعاملات

وفيما صعدت العملة البريطانية أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة عند 0.8966 إسترليني.

وفي حديثه في مركز الملكة إليزابيث الثانية في لندن قال جونسون "سننشط البلاد، وسننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، كما أننا سنستفيد من كافة الفرص التي ستوفرها بروح جديدة".

وتوجه جونسون بالشكر إلى تريزا ماي قائلاً "من دواعي الشرف إني خدمت في حكومتها"، في إشارة إلى عمله وزيرا للخارجية قبل أن يستقيل اعتراضاً على تطورات البريكست.

ومن جانبها هنأت ماي بوريس جونسون، وتعهدت بتقديم الدعم الكامل، كما هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوريس جونسون قائلاً "سيكون شخصاً عظيماً في منصبه".

ومن المقرر أن يتسلم جونسون عمدة لندن السابق بتسلم منصب رئاسة وزراء بريطانيا من "تريزا ماي" التي تدير المنصب بشكل مؤقت، غداً الأربعاء.