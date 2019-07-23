رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بتنفيذ البريكست في موعده

مباشر: أكد رئيس وزراء بريطانيا الجديد "بوريس جونسون" أنه سيتم تنفيذ البريكست في موعده المحدد، مع التعهد بتوحيد البلاد، في أول تعليقات بعد الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم.

وقال جونسون في خطاب الفوز بمنصب زعيم حزب المحافظين، اليوم الثلاثاء: سوف نقوم بتنفيذ عملية الخروج يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول والاستفادة من كافة الفرص.

وأضاف خلال حديثه في مركز الملكة إليزابيث الثانية في لندن: "سنعمل على تنشيط البلاد، وسنؤمن بأنفسنا مرة أخرى".

ونجح بوريس جونسون في هزيمة جيرمي هانت ليصبح زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء المملكة المتحدة.

وتوجه جونسون بالشكر إلى سلفه "تريزا ماي"، قائلاً: لقد كان شرفاً لي أن أخدم في حكومتها".

وكان جونسون وزير خارجية بريطانيا في عهد تريزان ماي حتى تقدم باستقالته بسبب خلافات حول مسألة مغادرة بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي..

من جهة أخرى، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جونسون" بالمنصب الجديد عبر تويتر، قائلاً: "سيكون رائعاً".