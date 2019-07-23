أخبار عاجلة

انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول -
8 الصبح - التزحلق علي الجليد .. مزيج بين الرياضة والفن - فقرة خاصة مع داليا أشرف -
8 الصبح - فقرة خاصة في ذكري رحيل "الحريف" محمد خان -
8 الصبح - عودة الرحلات البريطانية إلي القاهرة -
8 الصبح - رسمياً ..كهربا لاعباً في صفوف أفيش البرتغالي -
8 الصبح - التعليم العالي تمد أعمال تنسيق المرحلة الأولي حتي مساء اليوم الجمعة -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ليصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

Google+ Print

مباشر: تمكن بوريس جونسون من الفوز بمنصب زعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة ليصبح رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لـ"تريزا ماي".

ونجح جونسون في حصد أصوات مؤيدة بلغت 92153 صوت من أعضاء حزب المحافظين ما يعني أنه هزم منافسه جيرمي هانت الذي حصد 46656 صوت، بحسب النتائج الصادرة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقوم جونسون، عمدة لندن السابق، بتسلم منصب رئاسة وزراء بريطانيا من "تريزا ماي" التي تدير المنصب بشكل مؤقت، غداً الأربعاء.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 87.4 بالمائة من بين 159320 من أعضاء الحزب المؤهلين للتصويت، مع 509 صوتاً باطلاً.

وكتب حزب المحافظين على موقعه الرسمي في "تويتر": "بوريس جونسون هو القائد الجديد لحزب المحافظين".

وأكد على أن البريكست سيتم تنفيذه بحلول يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد النهائي لتنفيذ عملية الخروج.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول

انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي

"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية