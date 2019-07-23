بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ليصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

مباشر: تمكن بوريس جونسون من الفوز بمنصب زعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة ليصبح رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لـ"تريزا ماي".

ونجح جونسون في حصد أصوات مؤيدة بلغت 92153 صوت من أعضاء حزب المحافظين ما يعني أنه هزم منافسه جيرمي هانت الذي حصد 46656 صوت، بحسب النتائج الصادرة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقوم جونسون، عمدة لندن السابق، بتسلم منصب رئاسة وزراء بريطانيا من "تريزا ماي" التي تدير المنصب بشكل مؤقت، غداً الأربعاء.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 87.4 بالمائة من بين 159320 من أعضاء الحزب المؤهلين للتصويت، مع 509 صوتاً باطلاً.

وكتب حزب المحافظين على موقعه الرسمي في "تويتر": "بوريس جونسون هو القائد الجديد لحزب المحافظين".

وأكد على أن البريكست سيتم تنفيذه بحلول يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد النهائي لتنفيذ عملية الخروج.