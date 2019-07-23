رئيس المركزي الصيني: معدل الفائدة مناسب حالياً

مباشر: قال رئيس البنك المركزي في الصين إن مستوى معدل الفائدة الحالي يعد مناسباً، مع استقرار التضخم في البلاد.

وأضاف "يي غانغ" في مقابلة مع مجلة "كاسين" نُشرت اليوم الثلاثاء، أنه بشكل عام يعتبر معدل الفائدة الحالي مناسباً، وأي خفض سيهدف إلى التعامل مع مخاطر الانكماش، لكن تغيرات الأسعار تظل محدودة".

وتابع: "مدى إمكانية قيامنا بتتبع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي حال خفضه معدل الفائدة يتوقف على الظروف الاقتصادية الصينية".

وشدد رئيس بنك الشعب الصيني أنهم لم يتبعوا بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام الماضي حينما رفعوا معدل الفائدة، "وسوف أواصل جعل قرارات الفائدة مستندة على موقفها الآن".

وهناك توقعات واسعة بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه المزمع في الأسبوع المقبل.