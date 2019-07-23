تقرير: قطاع التشييد بالسعودية تجاوز الضغوطات وحقق أول مكاسبه منذ2015

الرياض – مباشر: ذكر تقرير حديث لمجموعة سامبا المالية، أن قطاع التشييد والبناء بالمملكة العربية السعودية تمكن خلال الربع الأول من 2019 من تحقيق مكاسب سنوية للمرة الأولى منذ عام 2015.

وقالت المجموعة، في تقريرها التحليلي "المرصد الاقتصادي" لشهر يوليو الحالي، أن القطاع تجاوز إلى حد ما بعض الضغوطات التي واجهته خلال الفترة الماضية؛ ومن بينها القيود المفروضة على العمالة غير السعودية، ما يعكس انتعاشاً في الاستثمارات العامة.

وبحسب التقرير، سجل الإنفاق الرأسمالي الحكومي نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة، وعلى نحو مغاير لما هو معتاد في حال انخفاض أسعار النفط، إلا أن تراجع أسعار الأسمنت المحلية – وإن كانت قد بدأت في الارتفاع مرة أخرى – وتوجه القرار السياسي خلف عددا من المشروعات العامة الكبيرة التي بددت مخاوف المقاولين.

ولفت التقرير، إلى أن من المؤشرات الإيجابية لقطاع التشييد والبناء الارتفاع الكبير الذي سجلته واردات القطاع الخاص من مواد البناء، وعكسته خطابات الاعتماد الجديدة التي ارتفعت بشكل كبير بنسبة 41 بالمائة على أساس سنوي في شهر مايو/ أيار الماضي، وعلى أساس الثلاثة أشهر الماضية بنسبة لافتة بلغت 30 بالمائة.

وتابع: فضلاً عن الزيادة المحققة في السلع الاستهلاكية الرئيسة كالسيارات التي بلغ معدل نمو وارداتها على أساس سنوي في الفترة من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار 60 بالمائة، وكذلك الأمر بالنسبة للطلب المتنامي على الأجهزة المنزلية الذي بعد مؤشراً على الحيوية التي شهدها سوق الإسكان.

وسجل التسارع المتواضع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع السنوي الأول من العام الجاري وتيرة أسرع وفقاً للبيانات الأكثر تواتراً، وتواصل معدلات نقاط البيع التي تعد مؤشراً لمبيعات التجزئة الارتفاع بوتيرة تقارب 50 بالمائة على أساس سنوي من حيث الحجم وبحوالي 20 بالمائة من حيث القيمة، بحسب التقرير.

وأكد التقرير، أن ارتفاع معدلات الاستهلاك ساهم في تعويض التأثير الناجم عن المغتربين المغادرين.

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