شركة صينية تستحوذ على 5% من دايملر

مباشر: قامت شركة "بايك" الصينية بشراء حصة قدرها 5 بالمائة في صانعة السيارات الفاخرة "دايملر"، في خطوة جديدة للتعاون بين الشركتين الذي بدأ قبل 16 عاماً تقريباً.

وقالت شركة دايملر خلال بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن بايك استحوذت على 5 بالمائة تقريباً من أسهمها عبر شركتها التابعة "إنفسمينت جلوبال".

ورحبت صانعة السيارات الألمانية بالشراكة مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز العلاقة الناجحة بين الجانبين كما تمثل إشارة على الثقة في الاستراتيجية المستقبلية.

وذكر رئيس مجلس إدارة دايملر "أوللا كالينيوس" أن السوق الصينية تظل وستظل ركيزة أساسية لنجاحنا ليس فقط للمبيعات ولكن أيضاً لتطوير منتجاتنا وإنتاجنا.

جدير بالذكر أن شركتي بايك ودايملر يديران كذلك معاً مركزاً للأبحاث والتطوير في بكين منذ عام 2003.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة صانعة السيارات الصينية "شو هيي"، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار يهدف إلى تقوية التحالف مع الشركة الألمانية "دايملر".

وأضاف: نحن نرى شراكتنا المشتركة كمثال رائع للتعاون الصيني الألماني ونموذج للتعاون بين شركات البلدين.

وكان سوق سيارات الركاب الصيني، وهو الأكبر في العالم من حيث حجم المبيعات الجديدة، تراجع في العام الماضي للمرة الأولى منذ التسعينيات بسبب ضعف ثقة المستهلكين وانخفاض مساعدات الشراء.

واستمرت مبيعات السيارات في الهبوط خلال النصف الأول من عام 2019 لكن الأنواع الأجنبية الفاخرة تضررت بصورة أقل من الهبوط الذي شهده صانعي السيارات الأرخص.

وفي العام الماضي تم بيع أكثر من 650 ألف سيارة مرسيدس بنز (التي تصنعها شركة دايملر) في الصين مع شحن أقل من 350 ألف مركبة في أول ستة أشهر من 2019.