ترامب يشيد بتعامل الرئيس الصيني مع المحتجين في هونج كونج

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤمن بأن الرئيس الصيني تصرف "بمسئولية شديدة" مع المتظاهرين في هونج كونج بشأن قانون تسليم المشتبه بهم للصين.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين: "أعرف أن ذلك وضع في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس الصيني، وبكين يمكنها إيقافهم إذا أرادت، أعتقد أن شي جين تصرف بمسئولية شديدة للغاية وأتمنى أن يقوم بالشيء الصحيح".

وفي الشهر الماضي انطلقت في هونج كونج احتجاجات واسعة هي الأكبر على مدار عقود، اعتراضاً على العمل في مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين.

وفي الشهر الجاري أعلنت كاري لام الرئيس التنفيذي لهونج كونج أنه تم إلغاء مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين، مؤكدة على أنه لا يوجد خطة لإعادة النظر في ذلك التشريع، حيث وصفت العمل بإعادة تعديل القانون على أنه "فشل كامل".

ومن جهة أخرى، قال ترامب إن إدارته تعمل في الوقت الحالي على الصفقات التجارية مع الجانب الصيني، قائلاً: "سوف نرى ماذا سيحدث".