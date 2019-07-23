تراجع قوي للعملات المشفرة.. والبيتكوين تهبط دون 10 آلاف دولار

من: سالي إسماعيل

مباشر: سيطر اللون الأحمر على الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتهبط عملة البيتكوين بنحو 5 بالمائة وتقود خسائر قائمة الخمسة الكبار.

وبعد أن استفاد السوق الرقمي من إعلان فيسبوك تدشين عملتها الرقمية الخاصة ليبرا لكن المخاوف المتعلقة بهذا الأصل الرقمي أثار موجة من الخسائر داخل تلك الأصول المشفرة.

وبعد أن حلقت البيتكوين عند أعلى مستوياتها في أكثر من عام عادت من جديد لتتراجع دون مستوى 10 آلاف دولار، لكنها لاتزال محتفظة بمكاسبها منذ بداية العام الحالي.

البيتكوين دون مستوى 10 آلاف دولار - (المصدر: كوين ماركت كاب)

ويرى أستاذ الاقتصاد في كلية بومونا "غاري سميث" أن مستثمري البيتكوين يخدعون أنفسهم مجدداً بنظرية الأحمق الأكبر متوقعاً انتهاء فقاعة البيتكوين الثانية تماماً كما حدث في المرة الأولى.

وبحلول الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنسبة تزيد عن 4.9 بالمائة لتسجل 9998.9 دولار.

وهبطت كذلك القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم إلى 178.31 مليار دولار لكنها لا تزال في الصدارة بدون منافس.

وخلال نفس الفترة، انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 5.2 بالمائة مسجلة 211.1 دولار بقيمة سوقية قدرها 22.60 مليار دولار لتحل في الترتيب الثاني بالقائمة.

أما عملة الريبل والتي تشغل المرتبة الثالثة بالقائمة فشهدت خسائر بنسبة 4.1 بالمائة لتتراجع إلى 0.3126 دولار بقيمة سوقية بلغت 13.39 مليار دولار.

وفي المركز الرابع حلت عملة الليتكوين بانخفاض 5.7 بالمائة لتسجل 91.41 دولار كما هبطت قيمتها السوقية إلى 5.74 مليار دولار.

وتذيل المرتبة الأخيرة عملة البيتكوين كاش مسجلة 302.7 دولار بتراجع 4.5 بالمائة كما سجلت قيمتها السوقية 5.42 مليار دولار.

وخلال نفس التوقيت، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الافتراضية بلغت 273.63 مليار دولار مقابل 286.59 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

وفي الوقت نفسه، فإن أكبر الرابحين في القائمة التي تضم أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية كانت عملة "كريبتو دوت كوم شين" بمكاسب 29.9 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لتلك العملة الرقمية 608.69 مليون دولار لتحل في الترتيب رقم 22 بالقائمة.

أما أكبر الخاسرين بقائمة الـ100 الكبار، فكانت عملة "ترون" بانخفاض 13.9 بالمائة لكنها مع ذلك حلت في الترتيب الحادي عشر بقيمة سوقية قدرها 1.66 مليار دولار.