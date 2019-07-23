مسؤول أردني : رفضنا إدخال “مصطفى خاروف” لأنه لا يحمل الجنسية

جى بي سي نيوز :- أعلن مصدر بالخارجية الأردنية، الإثنين، أن قرار بلاده منع دخول مصور وكالة الأناضول، مصطفى خاروف، المعتقل لدى السلطات الإسرائيلية، إلى أراضي المملكة، يعود لعدم حمله الجنسية الأردنية.

وفي تصريح للوكالة ، قال المصدر مفضلا عدم كشف هويته، أن منع دخول خاروف للأردن يعود أيضا -علاوة على ما سبق-إلى “الطريقة غير القانونية التي اتبعتها إسرائيل لمحاولة إدخاله”، دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة.

وفي وقت سابق الإثنين، قال محامي خاروف، أدي لوستيغمان، للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية حاولت منذ مساء أمس (الأحد)، إبعاد خاروف إلى الأردن، إلا أن الموقف الثابت لحكومة عمان حال دون ترحيله.

وبذلك، أعادت إسرائيل إلى مركز الترحيل المعتقل فيه منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فشلها في إبعاده إلى الأردن.

وسبق لزوجته تمام نوفل أن قالت إن “مصطفى يتعرض لضغوط كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية للقبول بترحيله إلى الأردن”.

وتطالب النيابة الإسرائيلية بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من سكان القدس، ويقيم في المدينة منذ 20 عاما وهو متزوج ولديه ابنة صغيرة.