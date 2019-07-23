وزير الأوقاف : تطبيق ذكي للتواصل مع الحجاج الأردنيين

جى بي سي نيوز :- أكّد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل، أن زيارة جلالة الملك فور عودته إلى أرض الوطن للمسجد الحسيني الكبير وسط عمان، تعتبر تجسيداً للمبادرة التي بدأها جلالة الملك بمبادرة "أردن النخوة" التي ترتكز على التكافل المجتمعي.

وقال في حديث لبرنامج "هذا المساء"والذي يبث عبر "التلفزيون الأردني" ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إن مبادرة جلالة الملك بزيارة المسجد والإطلاع عن كثب على الأضرار التي لحقت به، وايعاز جلالته إلى إدارة الهندسة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي بإعادة تأهيل المسجد وأعمال الصيانة واعادة التأهيل يؤكد أن المسجد محط اهتمام وعناية أنظار جلالة الملك.

وقال إن توجيهات جلالة الملك على الدوام هي بالعناية بالمساجد ومقامات الصحابة، من خلال أنظمة متقدمة جداً واللجان التي يشارك بها أبناء المجتمع المحلي للحفاظ على المساجد والمقامات، وبالتشاركية مع الحكام الاداريين ووزارة الأوقاف.

ونوه إلى أهمية هذه التشاركية في صون المساجد والاشراف على أعمالها والاهتمام بها، وضلك ضمن الرؤية الملكية للعناية بها.

** موسم الحج واستعدادات الوزارة:

وعن استعدادات الوزارة للحج، قال الوزير "إن العدد زاد وأصبح 8000 حاج للأردن، بالاضافة إلى حجاج عرب 48 خصص لهم 4500 حاج، ذلك أنهم يأدون المناسك ضمن البعثة الأردنية كل عام".

وبين أن القافلة الأولى للحجاج ستنطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 29 تموز من مدينة الحجاج في منطقة الجيزة بعمان، باتجاه المدينة المنورة.

وأكد أن الوزارة، وعبر دوائرها، تابعت ترتيبات الحج، حيث تم استئجار 8 فنادق في مكة بينها 5 في منطقة العزيزية الأقرب للمشاعر في منى، والأخرى في منطقة جرول الأقرب إلى الحرم.

وقال إن الوزارة ستوفر حوالي 250 مرشداً دينياً لمرافقة الحجيج، وستتواصل معهم من خلال تطبيق ذكي، بالاضافة إلى أنها ستقوم بمتابعة الحافلات من خلال نظام تتبع الكتروني ومنذ انطلاق الحافلات من عمان وحتى عودتها.

ونصّح أبوالبصل الحجاج الأردنيين بالإطلاع على تفاصيل العقد الموقع مع الشركة وبنوده وتفاصيل الرحلة التي تضمنها البرنامج.

وقال إن التكلفة التي تم تثيبتها للحاج براً بلغت 1940 ديناراً، فيما بلغت 1845 ديناراً بدون الهّدي، وتضاف تكلفة التذكرة في حال رغب الحاج بالذهاب جواً.

وقال إن حافلات الحجيج والتي بلغ عددها (155) حافلة ستخضع لفحص اليومي، لضمان السلامة.