انقطاع التيار الكهربائي عن 15 ولاية في فنزويلا

مباشر: انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف الولايات في فنزويلا والبالغ عددها 23 ولاية.

وقالت وكالة "رويترز" أمس الاثنين إن انقطاع التيار الكهربائي وقع في نحو 15 ولاية، كما استهدف العاصمة كاراكاس للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي، حينما ألقت الحكومة باللوم في ذلك على المعارضين والولايات المتحدة.

أما انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع أمس فأن الحكومة أرجعته إلى "هجوم كهرومغناطيسي"، ولم توضح مزيد من التفاصيل.

وصرح وزير المعلومات الفنزويلي أن السلطات بصدد استعادة الخدمات.

وأعلن التلفزيون الفنزويلي أن مترو كاراكاس أغلق خطوطه الثلاثة وقدم حافلات بدلاً من ذلك.

ووفقاً لأحد شهود العيان صرح بأن الكهرباء عادت لمدة 10 دقائق إلى أجزاء من ولاية جنوب شرق بوليفار لكنها انقطعت مرة أخرى.