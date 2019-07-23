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العراق: أكثر من 28 ألف حاج يصلون السعودية لأداء المناسك

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العراق: أكثر من 28 ألف حاج يصلون السعودية لأداء المناسك العراق: أكثر من 28 ألف حاج يصلون السعودية لأداء المناسك

مباشر: كشف رئيس هيئة الحج والعمرة بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن وصول أكثر من 28 ألف حاج للديار المقدسة.

وقال خالد العطية، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه خلال أسبوع سيكتمل عدد الحجاج الواصلين إلى الديار المقدسة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف العطية، أن يوجد نحو 6 آلاف حاج عراقي خارج مظلتها، مبينا أن العام الحالي شهد عملية غير مسبوقة في تاريخ الحج العراقي نسبة لعدد الحجاج.

ولفت العطية، إلى الاستقبال من جانب المملكة العربية تميز بحسن التعامل وكرم الضيافة.

واتفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق، الشيخ خالد العطية، في الشهر الماضي، مع السفير السعودي عبدالعزيز بن خالد الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.

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