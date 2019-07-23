تقرير: السعودية تقود مشاريع البناء الجديدة بالخليج في النصف الأول

الرياض – مباشر: قالت "بي إن سي"، منصة معلومات البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه تم طرح 6 مشاريع جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 125 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019.

وأضافت "بي إن سي"، في تقرير حديث اليوم الثلاثاء، أن قيمة المشاريع التي تم طرحها في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 63.5 مليار دولار.

وأشارت الشركة في تقريرها، إلى أن تلك المشاريع تعد جزء من 27 ألف مشروع حي في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمتها الإجمالية 2.52 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من عام 2019.

%50 من المشاريع بالسعودية

ولفت التقرير، إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى على مستوى المشاريع الجديدة المعلنة في الربع الثاني من عام 2019 بما يعادل 50 بالمائة من إجمالي المشاريع.

ومنح مالكو المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب التقرير، عقود بناء جديدة بقيمة 49 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بارتفاع 33 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وبلغت قيمة إتمام مشاريع البناء في جميع القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2019 نحو 46.5 مليار دولار، في حين كان قطاع البناء في المناطق الحضرية يسيطر على عمليات الإنجاز بحصة 46 بالمائة من القيمة الإجمالية لمشاريع البناء المكتملة، تم تسجيل معظمهم في الإمارات كأكبر اقتصاد عربي.

وتشير أحدث تقارير مجلة المشاريع الصادرة عن شبكة بي إن سي، إلى أن سوق الإنشاءات الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نما بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي، مع نمو كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 12 بالمائة.

السعودية تقود مشاريع الطاقة..والإمارات بالمرافق

ومنحت دول مجلس التعاون الخليجي عقود بناء لمشروعات نفط وغاز بقيمة 29.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، مسجلة نمواً بلغ أكثر من 248.3 بالمائة، مقارنة بقيمة 11.8 مليار دولار من مشاريع بناء النفط والغاز بالفترة نفسها من عام 2018، وفقا للتقرير.

وأوضحت بي إن سي في تقريرها، أن قيمة مشاريع النفط والغاز في النصف الأول من عام 2019، تجاوزت إجمالي قيمة مشاريع قطاع الطاقة الذي منح في عام 2018 كاملاً.

وقادت المملكة العربية السعودية مشاريع النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 15.8 مليار دولار، بينما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاريع المرافق بقيمة 4 مليارات دولار.

وأفاد التقرير، بأنه تم الإعلان في المملكة العربية السعودية عن مشاريع جديدة للنفط والغاز بقيمة 20.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، في حين تم منح مشاريع بقيمة 11.3 مليار دولار للبناء.

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