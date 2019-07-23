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ترامب يناقش أزمة "هواوي" والممارسات التجارية مع رؤساء شركات التكنولوجيا

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ترامب يناقش أزمة "هواوي" والممارسات التجارية مع رؤساء شركات التكنولوجيا ترامب يناقش أزمة "هواوي" والممارسات التجارية مع رؤساء شركات التكنولوجيا

مباشر: التقى الرئيس الأمريكي دونالد برؤساء شركات التكنولوجيا مثل "جوجل" و"برودكوم" و"إنتل"، حيث ناقش قضايا الممارسات التجارية والأمن الوطني.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الاثنين إن الاجتماع كان بناءً، وأن شركة "هواوي" كانت ضمن مواضيع النقاش، إلى جانب المخاوف الأمنية بشأن استخدام معدات الشركات الصينية.

وفي مايو/آيار الماضي أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة هواوي إلى قائمة الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

وطلب الرؤساء التنفيذيين "قرارات بالتراخيص محددة زمنياً" من وزارة التجارة الأمريكية بشأن "هواوي"، وبحسب البيان فأن ترامب وافق على ذلك.

ومن جانبه قال المتحدث باسم شركة "إنتل" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكي إنهم يتعاونون بانتظام مع الإدارة الأمريكية بشأن القضايا الهامة إلى الشركة والصناعة.

وأضاف أنهم ناقشا الوضع التجاري الحالي مع الصين والذي يؤثر على صناعة أشباه الموصلات الأمريكية الضرورية للغاية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت في الشهر الجاري أنها ستمنح تراخيص للشركات تسمح لهم بتصدير السلع إلى شركة "هواوي"، لكنها لن تحذف الشركة الصينية من القائمة السوداء للصادرات.

مباشر (اقتصاد)

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