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التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عسير

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التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عسير التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عسير

الرياض- مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير .

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان وفقا لوكالة الأنباء - واس، أن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، إن قوات التحالف دمرت قواعد إطلاق الصواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية، مبينا أن الميليشيا احتجزت 51 ألف طن مساعدات إغاثية للشعب اليمني.

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