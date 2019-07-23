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"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:30 صباحاً
استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 08:50 صباحاً
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
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8 الصبح - انطلاق التدريب البحرى المصرى الأمريكى المشترك "تحيه النسر - استجابه النسر 2019"
DMC
DMC
الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:29 صباحاً
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