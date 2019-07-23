"السريع" يهبط لأدنى مستوياته منذ الإدراج..بأعلى وتيرة في 7 سنوات

من: ثابت شحاتة

الرياض – مباشر: تراجع سهم مجموعة السريع التجارية الصناعية، بالنسبة القصوى خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، ويهبط لأدنى مستوياته منذ الإدراج.

وهبط السهم بنسبة 10 بحلول الساعة 11:30 بتوقيت السعودية، تصدر بها الأسهم الخاسرة، وهي أعلى وتيرة خسائر للسهم منذ 21 أكتوبر 2012.

وهوى السهم، بعد هذه الخسائر إلى مستوى 9.09 ريال، ليتخلى عن قيمته الاسمية، ويسجل أدنى مستوى له منذ إدراجه بالسوق السعودي في شهر فبراير / شباط من العام 2010.

وكشفت مجموعة السريع، صباح اليوم الثلاثاء، أن آخر موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة، هو 4 سبتمبر / أيلول 2019م.

وأوضحت الشركة أنه في حالة عدم انعقاد الجمعية خلال الفترة المحددة، أو اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار، فإن الشركة تعد منقضية بقوة النظام، وذلك وفقا للمادة 150 من نظام الشركات.

وبلغت كمية التداول على السهم، حتى هذه اللحظات 42.84 ألف ريال، بلغت قيمتها 389.45 ألف ريال، من خلال 127 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي، باللون الأحمر في هذه الأثناء، بتراجع نسبته 0.36 بالمائة، بخسائر بلغت 32.23 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,875.23 نقطة.

وأعلنت الشركة، أمس الاثنين، عن قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في الوضع الحالي للشركة حيال الخسائر المتراكمة.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الثاني من 2019، بصافي خسارة بلغ 48.9 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 921 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 225 مليون ريال.