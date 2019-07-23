وكالة الطاقة:نراقب الوضع بمضيق هرمز ومستعدون للتصرف إذا لزم الأمر

مباشر: أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنهم يراقبون عن كثب التطورات في مضيق هرمز، بما فيه أسر قوات الحرس الجمهوري في إيران لناقلة نفطية تحمل العلم البريطاني.

وفي بيان للوكالة قالت أمس الاثنين إنهم يقفون على أهبة الاستعداد للتصرف إذا لزم الأمر، "نفكر بحقوق النقل الحر للطاقة فأن ذلك أمر ضروري للاقتصاد العالمي ويجب المحافظة عليه".

واحتجزت قوات الحرس الثوري في إيران في الأسبوع الماضي ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، عقب أسر المملكة المتحدة لسفينة إيرانية في مطلع الشهر الجاري.

وأضافت الوكالة: "كالمعتاد نحن مستعدون للتصرف بسرعة وبحزم في حالة حدوث خلل لضمان استمرار تزويد الأسواق العالمية بالقدر الكافي".

وتابعت: " مضيق هرمز طريق عبور بحري حيوي لتجارة الطاقة العالمية، حيث يوجد نحو 20 مليون برميل من النفط، أو حوالي 20 بالمائة من الإمدادات العالمية يتم نقلها عبر المضيق كل يوم".

وفي الوقت نفسه شدد بيان الوكالة على أن إنتاج النفط يتجاوز الطلب وذلك في النصف الأول من العام الجاري، مما دفع لارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 900 ألف برميل يومياً.

أما إجمالي مخزونات منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية فإنها أكثر من 2.9 مليون برميل، وهو مستوى أعلى من متوسطها على مدار 5 سنوات.