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هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل برايس وترهاوس محاسبون قانونيون

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هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل برايس وترهاوس محاسبون قانونيون هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل برايس وترهاوس محاسبون قانونيون

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن تسجيل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على تسجيل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون، صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (25/11/323) وتاريخ 26 ذي القعدة 1406هـ، لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

ووافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، خلال الشهر الجاري، على تسجيل شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (45/11/323) وتاريخ 4 رمضان 1412هـ، لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. 

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