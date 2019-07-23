ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً لأعلى مستوى في أسبوعين

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية لأعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأمريكي التوصل لاتفاق بشأن الموازنة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق بشأن الموازنة الفيدرالية وسقف الديون.

ومن المفترض أن يوافق مجلس النواب على الاتفاق في الأسبوع الجاري قبل أن يبدأ الأعضاء عطلة في 26 يوليو/تموز الجاري لمدة 6 أسابيع، ومن المحتمل أن يطرح مجلس الشيوخ الاتفاق للتصويت في الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1189 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.13 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلة 1.2433 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9844 فرنك.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.468، وهو أعلى مستوى منذ 10 يوليو/تموز.

ويتزامن مع ارتفاع العملة الأمريكية تحقيق أسواق الأسهم العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا مكاسب.

كما يترقب المستثمرون تولي بوريس جونسون عمدة لندن السابق أو جيرمي هانت وزير الخارجية السابق منصب رئاسة الوزراء، حيث من المقرر أن تغادر تريزا ماي منصبها غداً.