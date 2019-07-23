ترامب يعلن التوصل لاتفاق بشأن الموازنة وسقف الديون

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق حزبي بشأن الموازنة الفيدرالية العامة وسقف الديون.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء "سعيد لإعلان التوصل لاتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الموازنة الفيدرالية لمدة عامين وسقف الدين.

وأضاف ترامب: "الصفقة لا تتضمن أي عقبات وهي تسوية حقيقية من أجل انتصار كبير آخر".

ومن المفترض أن يوافق مجلس النواب على الاتفاق في الأسبوع الجاري قبل أن يبدأ الأعضاء عطلة في 26 يوليو/تموز الجاري لمدة 6 أسابيع، ومن المحتمل أن يطرح مجلس الشيوخ الاتفاق للتصويت في الأسبوع المقبل.

وفي بيان للبيت الأبيض قال إنه يتوجب على كلا من مجلس النواب والشيوخ التمرير السريع للاتفاق نحو مكتب الرئيس للتوقيع.

أما نانسي بوليسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي فأعلنت أن الاتفاق الحزبي الذي تم التوصل إليه سيعزز الأمن الوطني والاستثمار في أولويات الطبقة المتوسطة التي تعزز من الأمن المالي والصحي ورفاهية الشعب الأمريكي.

ومن جانبه قال ماكونيل إنه يدعم الاتفاق ويخطط لعقد للتصويت قبيل عطلة أغسطس/آب.

والاتفاق الذي تم الانتهاء منه بعد أسابيع من المفاوضات بين بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوشين، سيعلق سقف الديون حتى 31 يوليو/تموز 2021، مما يلغي خطر أن الحكومة قد تتخلف عن الدفع في وقت مبكر من سبتمبر/آيلول.