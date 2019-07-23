طفل مصري يثير عاطفة السعوديين وأمير يزوره

وفقد الطفل المصري "عبد العزيز" والديه في حادث سير بالمدنية، وهو ما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاغ "لست وحدك ياعبدالعزيز" تضامنا مع الطفل.

وقام أمير منطقة المدينة فيصل بن سلمان بزيارته في مستشفى الملك فهد، وقال له أنت بين أهلك وإخوانك وأبائك، حسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقدم الأمير فيصل المصحف للطفل قائلا: "أنها أغلى هدية أقدمها لك، وإن شاء الله أشوفك عريس عندنا".

وكان الطفل عبد العزيز قد وصل إلى السعودية مع والدته لزيارة والده بمحافظة رابغ، وفي أثناء توجههم لزيارة المدنية توفي والديه في حادث مروري، وتعرض الطفل للكسر.