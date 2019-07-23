الذهب يتراجع عالمياً 8 دولارات مع قوة العملة الأمريكية

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 8 دولارات، مع قوة العملة الأمريكية، ووسط ترقب قرارات البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.60 دولار إلى 1418.30 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة عند 1418.25 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.471، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في أسبوعين.

كما يتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر مكاسب البورصات العالمية، حيث أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس قرب أعلى مستوى على الإطلاق، فيما ارتفع مؤشر "نيكي" لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع الجاري، على أن يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في الأسبوع المقبل، ووسط توقعات أن يتخذ كلا البنكين قرارات بخفض معدل الفائدة.

ويترقب المستثمرون أن تغادر تريزا ماي منصبها كرئيسة للوزراء غداً الأربعاء، على أن يخلفها في المنصب إما بوريس جونسون عمدة لندن السابق أو جيرمي هانت وزير الخارجية السابق.