ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام بدعم قطاع أشباه الموصلات

مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مع انخفاض الين، وبدعم قطاع أشباه الموصلات.

وفي ختام التعاملات زاد مؤشر "نيكي" بنحو 1 بالمائة إلى 21620.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 12 يوليو/تموز.

كما ارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.8 بالمائة عند 1.568.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 108.13 ين.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع صعود سهم "آبل" بنحو 2 عقب رفع السعر المستهدف.

كما زادت أسهم الرقائق عقب اتفاق الرئيس الأمريكي مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا بشأن تنفيذ قرارات في الوقت المناسب لبيع المنتجات إلى "هواوي".

وصعد سهم "طوكيو إليكترون" بنحو 3 بالمائة، فيما زاد سهم "ديسكو كورب" بنسبة 1.6 بالمائة.

وبدأت الشركات اليابانية في الأسبوع الجاري عمليات الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع الثاني من العام الجاري.