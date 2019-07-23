أخبار عاجلة

"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية -
استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي -
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي -
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo -
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال -
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر -
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام بدعم قطاع أشباه الموصلات

Google+ Print
ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام بدعم قطاع أشباه الموصلات ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام بدعم قطاع أشباه الموصلات

مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مع انخفاض الين، وبدعم قطاع أشباه الموصلات.

وفي ختام التعاملات زاد مؤشر "نيكي" بنحو 1 بالمائة إلى 21620.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 12 يوليو/تموز.

كما ارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.8 بالمائة عند 1.568.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 108.13 ين.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع صعود سهم "آبل" بنحو 2 عقب رفع السعر المستهدف.

كما زادت أسهم الرقائق عقب اتفاق الرئيس الأمريكي مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا بشأن تنفيذ قرارات في الوقت المناسب لبيع المنتجات إلى "هواوي".

وصعد سهم "طوكيو إليكترون" بنحو 3 بالمائة، فيما زاد سهم "ديسكو كورب" بنسبة 1.6 بالمائة.

وبدأت الشركات اليابانية في الأسبوع الجاري عمليات الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع الثاني من العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي

استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية