المؤشر السعودي يرتفع هامشياً بالمستهل.. وسط تباين القطاعات الكبرى

الرياض - مباشر: ارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول"، بشكل هامشي، في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل تباين أداء القطاعات الكبرى، وظل "الموازي" بدون تغيير.

وارتفع المؤشر العام "تاسي"، 0.06 بالمائة، بحلول الساعة 10:20 بتوقيت السعودية، مضيفا 5.64 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى 8,913.1 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات نحو 7 ملايين سهم، بلغت قيمتها 197.8 مليون ريال من خلال 7.85 ألف صفقة.

وعلى مستوى أداء القطاعات، شملت المكاسب 6 قطاعات، بصدارة "الإعلام" الذي صعد 1.81 بالمائة، وارتفع قطاع الاتصالات 0.75 بالمائة، وبلغت مكاسب "البنوك" 0.23 بالمائة.

وجاءت بقية القطاعات باللون الأحمر بصدارة قطاع الطاقة الذي هبط 2.5 بالمائة، وترجع قطاع المواد الأساسية القيادي، نحو 0.38 بالمائة.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر "الكابلات" المكاسب، بارتفاع نسبته 2.54 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لـ"مجموعة السريع"، الذي هبط 10بالمائة.

واستقر السوق الموازي "نمو"، عند مستوى 3,829.48 نقطة، في تلك الأثناء، في ظل استقرار جميع الأسهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الاثنين على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي؛ وسط خسائر لقطاعاته القيادية، فيما أغلق "الموازي" بالمنطقة الخضراء.

ترشيحات:

محللون يكشفون الاتجاهات المتوقعة للأسهم الخليجية

"السريع": 4 سبتمبر آخر موعد لعقد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر

البيئة السعودية: ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 48% بالنصف الأول

السعودية تُعلق على بيان النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة

المالية السعودية: إغلاق إصدار الصكوك الحكومية ليوليو بـ5.2 مليار ريال

لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية