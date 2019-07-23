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ارتفاع "الأسهم الأوروبية"بالمستهل مع استعداد بريطانيا لاختيار رئيس وزراء جديد

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ارتفاع "الأسهم الأوروبية"بالمستهل مع استعداد بريطانيا لاختيار رئيس وزراء جديد ارتفاع "الأسهم الأوروبية"بالمستهل مع استعداد بريطانيا لاختيار رئيس وزراء جديد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مع استعداد المملكة المتحدة لاختيار رئيس وزراء جديد، وفي ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 389.4 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 7560.9 نقطة.

وفيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 نقطة عند 5598.5 نقطة، كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.7 بالمائة عند 12381.9 نقطة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1186 دولار.

ويترقب المستثمرون أن تغادر تريزا ماي منصبها كرئيسة للوزراء في 24 يوليو/ تموز الجاري.

ومن المقرر أن يخلف ماي في منصبها إما عمدة لندن السابق بوريس جونسون أو جيرمي هانت وزير الخارجية السابق ويتولى رئاسة الوزراء.

وهناك تخوفات من أن يقود جونسون-حال توليه منصب رئاسة الوزراء-المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

كما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات أن يتخذ قرار بخفض معدل الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس.

مباشر (اقتصاد)

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