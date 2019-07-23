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ارتفاع أسعار النفط وسط مراقبة التوترات الجيوسياسية

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ارتفاع أسعار النفط وسط مراقبة التوترات الجيوسياسية ارتفاع أسعار النفط وسط مراقبة التوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يراقب المستثمرون التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.4 بالمائة إلى 63.52 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.4 بالمائة عند 56.47 دولار للبرميل.

وتلاحق المستثمرين مخاوف تصعيد النزاع في منطقة الشرق الأوسط بين إيران والمملكة المتحدة، وذلك بعد احتجاز الحرس الثوري في إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، عقب أسر المملكة المتحدة لسفينة إيرانية في مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز مع استمرار توتر العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة.

كما صرحت الوكالة أن إنتاج النفط يتجاوز الطلب في النصف الأول من العام.

وخفض محللي "جولدمان ساكس" تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري إلى 1.275 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات مخزونات النفط الأولية والتي تصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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