"السريع": 4 سبتمبر آخر موعد لعقد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر

الرياض ـ مباشر: كشفت مجموعة السريع التجارية الصناعية، أن آخر يوم يتسنى فيه لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة هو 5 أغسطس / آب 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن آخر موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 4 سبتمبر / أيلول 2019م.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار، فإن الشركة تعد منقضية بقوة النظام، وذلك وفقا للمادة 150 من نظام الشركات.

وأعلنت الشركة، أمس الاثنين، عن قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في الوضع الحالي للشركة حيال الخسائر المتراكمة.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الثاني من 2019، بصافي خسارة بلغ 48.9 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 921 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 225 مليون ريال.

ترشيحات:

محللون يكشفون الاتجاهات المتوقعة للأسهم الخليجية

البيئة السعودية: ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 48% بالنصف الأول

السعودية تُعلق على بيان النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة

المالية السعودية: إغلاق إصدار الصكوك الحكومية ليوليو بـ5.2 مليار ريال

لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية