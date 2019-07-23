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البيئة السعودية: ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 48% بالنصف الأول

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الرياض ـ مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالسعودية، عن ارتفاع عدد تراخيص المشاريع الزراعية الصادرة خلال النصف الأول من العام 2019، إلى 195 ترخيصاً، بزيادة نسبتها 47.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن هذه الزيادة تأتي ضمن خطتها للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية وزيادة كفاءة الخدمات الزراعية المساندة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة أحمد بن صالح العيادة، أن التراخيص تنوعت ما بين تراخيص إنشائية بعدد 75 ترخيصاً، وتشغيلية بعدد 117 ترخيصاً، ومبدئية بثلاث تراخيص فقط.

وأشار العيادة، وفقا للبيان إلى أن التراخيص شملت المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية، والخدمات التسويقية ومستودعات التبريد.

وتابع: "إصدار التراخيص يأتي تفعيلاً لدور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتنمية قطاع الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي". 

كما أكد على أن الوزارة تشجع الاستثمار في مشروعات الإنتاج الزراعي بالتقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية المطبقة والمعتمدة، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030، سعياً منها في تأمين منتج محلي متميز بجودة عالية.

وبلغ عدد تراخيص المشاريع الزراعية الصادرة في العام 2018م، بحسب بيان الوزارة 263 ترخيصاً، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في عدد التراخيص للعام 2019م إلى 50 بالمائة.

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