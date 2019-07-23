"أنصار الله" تعلن استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"الحوثيين" تنفيذ سلاح الجو المسير عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير بعدد من طائرات قاصف 2K، وأنها أصابت أهدافها بدقة.

وتابع المتحدث أن "العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير".

وأضاف سريع أن "العملية تجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير أصابت أهدافها بدقه عالية".

وقال سريع إن هذه العملية تأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني التى بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غارة".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.