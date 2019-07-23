"أنصار الله" تتهم الجيش بشن هجوم واسع جنوب الحديدة

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن قوات الجيش "نفذت زحفا واسعا شمال منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة عددا من الآليات "في خرق واضح لاتفاق السويد".

وأضافت أن الجيش شن قصفا بأكثر من 125 قذيفة مدفعية، واستهدف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة خلال الزحف شمال منطقة الجبلية.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجيش صد هجوم واسع لـ"أنصار الله" على مواقعه في الجبلية بمديرية التحيتا، استخدمت خلاله الجماعة قذائف الهاون والآر بي جي وصواريخ (لو) وغيرها، مؤكداً تكبيد المهاجمين خسائر.

من جهة ثانية، قال الجيش اليمني، إنه رصد حشودا وتحركات لمجاميع من "أنصار الله" في مناطق شرق مدينة الحديدة.

وأشار إلى تزامن تلك التحركات مع شن الجماعة قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون عيار 120 ملم والآر بي جي على مواقع لقواته.