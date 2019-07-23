أخبار عاجلة

استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي -
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"أنصار الله" تتهم الجيش بشن هجوم واسع جنوب الحديدة

Google+ Print
"أنصار الله" تتهم الجيش بشن هجوم واسع جنوب الحديدة "أنصار الله" تتهم الجيش بشن هجوم واسع جنوب الحديدة

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن قوات الجيش "نفذت زحفا واسعا شمال منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة عددا من الآليات "في خرق واضح لاتفاق السويد".

وأضافت أن الجيش شن قصفا بأكثر من 125 قذيفة مدفعية، واستهدف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة خلال الزحف شمال منطقة الجبلية.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجيش صد هجوم واسع لـ"أنصار الله" على مواقعه في الجبلية بمديرية التحيتا، استخدمت خلاله الجماعة قذائف الهاون والآر بي جي وصواريخ (لو) وغيرها، مؤكداً تكبيد المهاجمين خسائر.

من جهة ثانية، قال الجيش اليمني، إنه رصد حشودا وتحركات لمجاميع من "أنصار الله" في مناطق شرق مدينة الحديدة.

وأشار إلى تزامن تلك التحركات مع شن الجماعة قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون عيار 120 ملم والآر بي جي على مواقع لقواته.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

غرق قارب خشبي يحمل 250 شخصا والسلطات الليبية تنقذ 134 وتعلن فقدان 115 آخرين

غرق قارب خشبي يحمل 250 شخصا والسلطات الليبية تنقذ 134 وتعلن فقدان 115 آخرين

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي

مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي