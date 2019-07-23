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أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% بفعل مخاطر إيران

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أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% بفعل مخاطر إيران أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% بفعل مخاطر إيران

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، بما يعادل 1.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.26 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 59 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 56.22 دولار للبرميل.

لكن حد من المكاسب رفع حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام بحقل الشرارة النفطي الليبي، الأكبر في البلاد، والذي تسبب غلقه يوم الجمعة في فقد إنتاج يبلغ نحو 290 ألف برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع غرب تكساس أكثر من سبعة بالمئة وفقد برنت أكثر من ستة بالمئة، تحت وطأة المخاوف الاقتصادية وعودة الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك بعد إعصار.

وقال جين مكجيليان نائب رئيس أبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت "بعض ضغوط البيع الناتجة عن مخاوف الطلب يبدو أنها تبخرت هذا الأسبوع.. المخاوف المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية يبدو أنها أوقفت بعض ضغوط البيع تلك."

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