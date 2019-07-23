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استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 08:50 صباحاً
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أحكام إعدام في طهران بحق جواسيس لواشنطن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:42 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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