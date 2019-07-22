محدث.. الدولار يرتفع عالمياً مع ترقب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده للاحتياطي الفيدرالي مطالباً إياه بخفض معدلات الفائدة قبل أيام من اجتماع السياسة النقدية.

فيما أعلنت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب في الأسبوع المقبل، كما أنه قد ينفذ مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة في المستقبل بالنظر إلى حالات عدم اليقين المتعلقة بالنمو والتجارة.

كما يترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مع تزايد احتمالات أن البنك سيتخذ قرارات تيسيرية لسياسته النقدية.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية زادت التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حينما أعلنت قوات الحرس الثوري في إيران احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، عقب أسر المملكة المتحدة لسفينة إيرانية في مطلع الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1219 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 107.89 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.2476 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9821 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة عند 97.285.