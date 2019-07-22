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محدث.. سهم "آبل" يرتفع 2% بالختام مع توقعات إيجابية

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محدث.. سهم "آبل" يرتفع 2% بالختام مع توقعات إيجابية محدث.. سهم "آبل" يرتفع 2% بالختام مع توقعات إيجابية

مباشر: ارتفع سهم "آبل" بأكثر من 2 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع رفع السعر المستهدف قبيل إعلان نتائج الأعمال.

ورفعت "كاتي هيبيرتي" المحلل في "مورجان ستانلي" السعر المستهدف لسهم آبل إلى 247 دولار من 231 دولار، مشيرةً إلى أن هناك مخاطر أقل لأن  تكون النظرة المستقبلية في سبتمبر/أيلول المقبل مخيبية للآمال، وفقاً لموقع "ماركت ووتش".

وأضافت أنها تتوقع تفوق نتائج أعمال آبل على تقديرات المحللين خلال الربع المالي المنتهي في الشهر الماضي، حيث من المقرر أن تفصح الشركة عن أدائها المالي يوم الخميس المقبل.

كما تري "هيبيرتي" ارتفاعاً في إيرادات الخدمات في آبل لأول مرة منذ "مارس/أذار من العام الماضي.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "آبل" بنحو 2.3 بالمائة إلى 207.22 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغت مكاسب الشركة الأمريكية نحو 30 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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