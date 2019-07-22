أخبار عاجلة

استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي -
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأمريكية تصعد بالختام مع مكاسب قطاع التكنولوجيا

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأمريكية تصعد بالختام مع مكاسب قطاع التكنولوجيا محدث.. الأسهم الأمريكية تصعد بالختام مع مكاسب قطاع التكنولوجيا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار موسم نتائج الأعمال وترقب قرار السياسة النقدية.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا صعود البورصة الأمريكية مع صعود تجاوز 2 بالمائة لسهم "آبل" عقب رفع السعر المستهدف.

وكشفت شركة "هاليبرتون" تراجع أرباحها بنحو 85 بالمائة في الربع الثاني لكنها تجاوزت تقديرات المحللين.

ومن المقرر أن تعلن معظم شركات التكنولوجيا نتائج أعمالها الفصلية هذا الأسبوع، بعد أن أعلن أكثر من 15 بالمائة من شركات "ستاندرد آند بورز" أدائهم المالي والتي تجاوزت التوقعات بأكثر من 78 بالمائة.

ويترقب المستثمرون قرار الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر وسط ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد بضرورة خفض قوي لمعدل الفائدة.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.07 بالمائة ليصل إلى 27171.9 نقطة.

كما زاد ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 2985.03 نقطة، أما "ناسداك" فقد صعد بنحو 0.7 بالمائة إلى 8204.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 97.275.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

الأخبار - ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاث قرارات من الكونغرس يضرون بالعلاقات مع السعودوية والامارات

الأخبار - ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاث قرارات من الكونغرس يضرون بالعلاقات مع السعودوية والامارات

شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة

شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة