المالية السعودية: إغلاق إصدار الصكوك الحكومية ليوليو بـ5.2 مليار ريال

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة المالية السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو/تموز 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأشارت الوزارة إلى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.216 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 1.955 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.805 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي.

وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 405 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.448 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 2.856 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8.521 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

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