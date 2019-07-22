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الطواقم الطبية تجهد لإنقاذ ضحايا استهداف "النصرة" حلب بالصواريخ

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الطواقم الطبية تجهد لإنقاذ ضحايا استهداف "النصرة" حلب بالصواريخ الطواقم الطبية تجهد لإنقاذ ضحايا استهداف "النصرة" حلب بالصواريخ

وقالت المراسلة إن بعض المصابين احترقت أجسادهم بالكامل نتيجة اشتعال النيران واحتراق العديد من المنازل والمحال التجارية التي استهدفتها صواريخ جبهة النصرة في أحياء الحمدانية والجميلية والقصر البلدي مساء الإثنين، كما يواجه مصابون آخرون خطر الموت جراء تعرضهم لإصابات خطيرة بشظايا القذائف الصاروخية.

وكانت المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" أمطرت أحياء الجميلية والحمدانية والقصر البلدي بحلب مساء اليوم بالقذائف الصاروخية، من مناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 8 آخرين، حيث قامت طواقم الإسعاف بنقل المصابين إلى مشفى الرازي الوطني بالمدينة.

ونقلت المراسلة عن مصدر طبي في المشفى تأكيده أن 7 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 8 آخرون بشظايا القذائف الصاروخية، وأن بعض المصابين تم إدخالهم إلى غرف العمليات وغرف العناية الفائقة نتيجة خطورة إصاباتهم.

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