صحيفة: هواوي ساعدت كوريا الشمالية على بناء شبكة الاتصالات اللاسلكية

مباشر: أفاد تقرير صحفي أن شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية ساعدت حكومة كوريا الشمالية سراً على بناء وصيانة شبكة الاتصالات اللاسلكية التجارية في البلاد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وثائق سرية، اليوم الإثنين، أن هواوي أقامت شراكة مع شركة "باندا إنترناشونال إنفورميشن تكنولوجيز" الصينية المملوكة للدولة في مجموعة متنوعة من المشاريع التي امتدت ما لا يقل عن ثماني سنوات.

وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على المستندات وجداول البيانات من موظف سابق في هواوي اعتبر المعلومات ذات فائدة عامة، بالإضافة إلى أنه تمت مشاركة مجموعتين إضافيتين من المستندات من قبل الآخرين مع رغبتهم الكشف عن هذه المستندات.

ويثير هذا التقرير تساؤلات حول انتهاك الشركة الصينية ضوابط التصدير الأمريكية لتزويد المعدات بكوريا الشمالية والتي تواجه عقوبات شديدة بسبب برنامج الأسلحة النووية وانتهاكات حقوق الإنسان.

ومن جانبها نفت "هواوي" في بيان أي وجود تجاري لها في كوريا الشمالية، مشيرةً إلى أنها ملتزمة تمامًا بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدان والمناطق التي تعمل فيها، بما في ذلك جميع قوانين ولوائح مراقبة الصادرات والعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وكانت الولايات المتحدة أدرجت الشركة الصينية في قائمة الشركات التي تهدد الأمن القومي، إلا أنها خففت بعض القيود بعد ذلك.