طيارو الخطوط الجوية البريطانية يصوتون لصالح إضراب مفتوح بسبب الأجور

مباشر: صوت اتحاد الطيارين في الخطوط الجوية البريطانية لصالح الدخول في إضراب مفتوح بسبب عدم زيادة الأجور.

وأعلن اتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية "بالبا" في بيان اليوم الإثنين أن 93 بالمائة من أعضائه البالغ عددهم 4 آلاف صوتوا لاتخاذ إجراءات الدخول في إضراب مفتوح بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن الأجور حتى الآن.

وأضاف البيان: "ليس لدينا حاليًا تواريخ لأي إجراء إضراب محتمل وسنصدر تحديثًا في الوقت المناسب، ما زلنا نأمل أن يتم حل هذا النزاع قبل الإضراب، لكننا نظل ملتزمين بالعمل إذا لزم الأمر".

وقال الأمين العام لاتحاد الطيارين "براين ستروتون" إن هذا التصويت أظهر تصميم الطيارين وضرورة قيام الخطوط الجوية البريطانية بتحسين عرضها للأجور لتجنب الإضراب.

وأضاف "ستروتون": "تسوية هذا النزاع بين يدي الخطوط الجوية البريطانية ونحن لا نرغب في إزعاج عملائنا وهذا هو السبب في أننا حاولنا حل هذه المسألة من خلال التفاوض الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن الشركة البريطانية هي التي اختارت تأجيل هذا الأمر إلى أشهر الصيف".

وذكر "ستروتون" أن تكلفة شركة "بريتش إيرز" لتسوية النزاع ستكون أقل بكثير من الخسارة المالية الناجمة عن يوم واحد من الإضرابات. وأضاف البيان: "شركة الخطوط الجوية البريطانية تحاول إلغاء هذا الإضراب في المحكمة العليا غدًا الثلاثاء وهو ما يعني أن أي مفاوضات أخرى معلقة حيث نستعد للدفاع عن حقنا في اتخاذ هذا الإجراء".