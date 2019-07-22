وكالة: حبس وزير النقل الجزائري الأسبق بتهمة الفساد المالي..مؤقتاً

مباشر: قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم الاثنين، وضع عمار غول وزير النقل الجزائري الأسبق قيد الحبس المؤقت عقب سماع أقواله بشأن اتهامه في قضية الفساد المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت.

وذكر بيان للنائب العام بالمحكمة العليا إنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من المستشار المحقق إلى السيد عمار غول في قضية محي الدين طحكوت المتابع بجنحتي: منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات".

وأضاف بيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت".

يذكر أن عمار غول مثل يوم الخميس الماضي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة برجل الأعمال علي حداد، وقد صدر أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.



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