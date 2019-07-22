فيسبوك تشهد المزيد من التفاعل بالرغم من الفضائح

شهدت فيسبوك زيادة في التفاعل والمشاركة من قبل المستخدمين خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك وفقًا لأدوات الشركة الخاصة المقدمة للمعلنين.

وبالرغم من الفضائح المتكررة وانتهاكات الخصوصية وانقطاع الخدمة، لكن يبدو أن المستخدمين لا يهتمون.

ويعد ارتفاع المشاركة خبرًا جيدًا قبل نشر فيسبوك لتقرير أرباحها المالية للربع الثاني، والذي يأتي بعد جلسات استماع ضمن الكونجرس حول اقتراح الشركة إطلاق عملة رقمية مشفرة تسمى ليبرا (Libra).

وشهدت فيسبوك زيادة في متوسط ​​عدد التعليقات؛ والإعجابات؛ والإعلانات التي نقر عليها المستخدمون ضمن المنصة بين شهري يناير ويوليو، وذلك وفقًا لأداة (Audience Insights).

ويستخدم المعلنون على فيسبوك أداة (Audience Insights) لجمع البيانات حول الخصائص السكانية المحددة التي يمكنهم استهدافها عبر الإعلانات.

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وارتفع متوسط المشاركة الشهرية في الولايات المتحدة بين 3 يناير و 18 يوليو على النحو التالي:

ارتفعت التعليقات المنشورة من 6 إلى 8.

ارتفعت المشاركات التي حظيت بإعجاب من 9 إلى 13.

ارتفعت الإعلانات التي تم النقر عليها من 13 إلى 17.

بينما كان متوسط الزيادة الشهرية في جميع أنحاء العالم:

ارتفعت التعليقات المنشورة من 4 إلى 5.

ارتفعت المشاركات التي حظيت بإعجاب من 9 إلى 13.

ارتفعت الإعلانات التي تم النقر عليها من 8 إلى 11.

وتعتمد البيانات على قياس النشاط المتداول خلال الثلاثين يومًا السابقة، وقال دانييل نيومان Daniel Newman، المحلل الرئيسي في شركة فوتثروم للأبحاث (Futurum Research)، والتي تركز على التكنولوجيا الرقمية: تواصل فيسبوك تحسين بياناتها وخوارزمياتها.

وأضاف “يعني هذا أن المستخدمين يشاهدون المزيد والمزيد من المحتوى ذي الصلة، وهذا يؤدي بالطبع إلى مزيد من المشاركة على المنصة”.

وتوضح فيسبوك أن لديها 2.7 مليار مستخدم شهريًا عبر مجموعة منصاتها، بما في ذلك 1.56 مليار مستخدم يوميًا على فيسبوك، لكن الشركة شهدت تباطؤ في نمو مستخدمها في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.

وتُعد ميزة القصص (Stories) من أهم مجالات النمو في فيسبوك، والتي يمكن للمستخدمين نشرها على فيسبوك؛ وإنستاجرام؛ وواتساب؛ وماسنجر.

وقالت الشركة في شهر أبريل: إن ميزة القصص لديها أكثر من 500 مليون مستخدم يوميًا.