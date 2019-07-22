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"هاليبرتون" تخفض 8% من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية

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"هاليبرتون" تخفض 8% من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية "هاليبرتون" تخفض 8% من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية

مباشر: أعلنت شركة "هاليبرتون" تسريح نحو 8 بالمائة من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية، مع تراجع إنفاق العملاء.

وقالت المتحدثة باسم الشركة "إميلي مير" اليوم الإثنين، إن "هاليبرتون" خفضت عدد القوى العاملة في أمريكا الشمالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع الحفاظ على عدد الموظفين في أماكن أخرى كما هو تقريباً، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

كما ذكر "جيف ميلر" الرئيس التنفيذي للشركة: "إننا ندرك السلوك المتغير لعملائنا في أمريكا الشمالية وننفذ خطة جديدة للمحافظة على تحقيق عوائد وتدفق نقدي حر".

وكانت "هاليبرتون" الأسوأ أداءً في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على مدى الأشهر الـ 12 الماضية قبل اليوم، بعد المكاسب القوية على خلفية إعلان نتائج الأعمال.

ورغم تراجع أرباح الشركة الأمريكية العاملة في مجال الطاقة بنحو 85 بالمائة خلال الربع الثاني إلا أنها تجاوزت تقديرات المحللين.

وبحلول الساعة 5:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "هاليبرتون" بنحو 7 بالمائة إلى 23.28 دولار بعد أن سجل مستوى 23.55 دولار في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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