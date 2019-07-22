الأردن : نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في البحر الميت

جى بي سي نيوز :- قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية عبدالرزاق عربيات : "نحن في الهيئة نستهدف السائح ذا الإنفاق المرتفع ولقد نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في منطقة البحر الميت".

ولفت خلال مقابلة : إلى أن خطط الترويج هذا العام تركز على ثلاث أسواق تقليدية، هي: البرازيل واليابان والصين في جانب السياحة الدينية، بالإضافة إلى استمرار دعوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة الأردن لتسويق المواقع الأثرية فيه.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي أكثر جهة تجلب السياح وتسوق للمواقع السياحية في الأردن ، وفق رويترز .

كما أن سياحة المؤتمرات التي أنشأت لها الهيئة وحدة تسويق مستقلة استطاعت جذب مؤتمرات طبية كبيرة للعامين الحالي والمقبل.