مغادرة الفوج الأول من الحجاج الأردنيين 30 الحالي

جي بي سي نيوز:- أكد مصدر مطلع في وزارة الاوقاف، أنه سيصار الى البدء بتفويج حجاج بعثة الحج الاردنية في الثلاثين من الشهر الحالي، وان المسار سيكون الى المدينة المنورة ثم مكة المكرمة وليس كما كان العام الماضي مكة المكرمة ثم المدينة.

وقال لـ»الدستور» ان التجهيزات التي اعدتها وزارة الاوقاف تبشر بأن الموسم سيكون افضل، مؤكدا ان هناك تقدما لافتا في مستوى الخدمات المقدمة والتي غالبها سيكون خدمات فندقية بمستوى الاربع والخمس نجوم.

وشدد المصدر على اهمية الاحتفاظ بنسخ العقود المبرمة ما بين الحاج والشركة وذلك ليحفظ كل طرف حقه ويلزم الطرف الآخر بالالتزام بما ورد فيها.