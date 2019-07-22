مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية

مباشر: وافقت "مايكروسوفت" على دفع غرامة قدرها 25 مليون دولار؛ لتسوية انتهاكات لقانون مكافحة الفساد في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، اليوم الإثنين، إنه بين عامي 2013 و 2015 شارك أحد كبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من موظفي فرع "مايكروسوفت" في المجر في مخطط لتضخيم الهوامش فيما يتعلق ببيع تراخيص برامج مايكروسوفت للوكالات الحكومية في المجر.

وأضاف البيان أن المديرين التنفيذيين في "مايكروسوفت هانجاري" ادعوا كذباً أنهم يحتاجون لخصومات لإبرام الصفقات لكنهم فشلوا في تمرير الخصومات للعملاء، ولكن بدلاً من ذلك تم استخدامها لأغراض فاسدة وتم تسجيلها بشكل زائف كـ"خصومات "وتم تخزينها في أدوات وقواعد بيانات مختلفة على خوادم مايكروسوفت في الولايات المتحدة في انتهاك لقانون ممارسات الفساد الأجنبية.

وأبرمت الشركة اتفاقية عدم المقاضاة مع وزارة العدل ووافقت على دفع غرامة جنائية تزيد على 8.7 مليون دولار.

كما وافقت "مايكروسوفت" أيضًا على دفع 16.55 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصة في تجاهل للأرباح وفوائد الأحكام المسبقة فيما يتعلق بـ "تحقيق مواز للسلوك الداخلي".

ومن جابنه قال "براد سميث" كبير المسؤولين القانونيين في "مايكروسوفت" إن التسويات تنطوي على سوء سلوك الموظف وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضافت أن الشركة إنها أنهت علاقتها بأربعة موظفين في المجر منذ أكثر من ثلاث سنوات وكذلك أوقفت التعامل مع أربعة من موزيعها.