بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك

القاهرة - مباشر: أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، انطلاق فعاليات التدريب المشترك (تحية النسر - إستجابة النسر 2019) بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب.

وقال العقيد تامر محمد محمود الرفاعي على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إن التدريب يستمر لعدة أيام بنطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر.

ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والبحرية الأمريكية والبحرية الإماراتية من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام.

كما يشارك في التدريب القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل الفرق المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام وعدد من عناصر قوات خفر السواحل، إضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من طراز (F16 ).

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المرحلة الأولى بدأت بعقد مؤتمر افتتاحي للتعارف بين القوات المشاركة في التدريب، كذلك مناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقاً، كما تم عقد العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملى بالبحر.

وأوضح الرفاعي، أن عناصر من القوات الخاصة البحرية لكلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية بدأت في الاستعداد لتنفيذ التدريب المشترك استجابة النسر وذلك بإجراء بيان عملى لاقتحام سفينة مشتبه بها.

وتابع، أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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