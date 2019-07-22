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تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

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تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

وقال التجمع في بيان إن قوى الحرية والتغيير تسعى خلال المشاورات مع الجبهة الثورية التي تضم جماعات مسلحة  للترتيب لعملية سلام شاملة ومرضية لجميع أطراف الفترة الانتقالية.

وشدد البيان على أن المشاورات هي من أجل ضمانات والتزامات مستحقة لشعوب السودان التي استتنزفتها الحروب حسب تعبيرها حسب تعبيره.

كما أشار البيان إلى أن معالم الثورة لا تكتمل إلا بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينصف جميع السودانيين خصوصا في مناطق النزاع حسب تعبيره.

هذا وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ،يوم  السبت، مشاورات رسمية واسعة بين الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، فيما أعلنت لجنة العمل الميداني لقوى التغيير جدولا جديدا للفعاليات خلال الأسبوع الجاري.

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