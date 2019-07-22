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تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400"

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تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400" تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400"

مباشر: تعهدت تركيا بالانتقام من الولايات المتحدة حال فرضتها عقوبات على شراء أنقرة نظام صواريخ الدفاع الروسية "إس 400".

وبدأت تركيا في استلام شحنات "إس 400" في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع الولايات المتحدة للبدء في إزالة أنقرة من برنامجها لتلقي مقاتلات "إف 35" بسبب المخاوف الأمنية.

وقال وزير الخارجية التركي "ميفلوت كافوس أوغلو" في مقابلة مع قناة"تي.جي.آر.بي هابير" اليوم الإثنين: "إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لموقف عدائي تجاهنا، فسنتخذ إجراءات انتقامية، كما قلنا لهم وهذا ليس تهديدًا أو خدعة".

وطالب العديد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين بفرض العقوبات على تركيا بعد صفقة شراء أسلحة من .

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه لا يفكر في الوقت الحالي في فرض عقوبات ضد أنقرة.

وأضاف "كافوس أوغلو" أنه لا يتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية مثل هذا الإجراء، قائلاً: "لا يريد ترامب فرض عقوبات على تركيا، وكثيراً ما يقول إن إدارته والإدارة الأمريكية السابقة مسؤولة أيضًا عن عدم قدرة أنقرة تركيا على شراء أنظمة باتريوت وهذا صحيح".

مباشر (اقتصاد)

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