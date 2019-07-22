لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

الرياض – مباشر: أصدر وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعليمية.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها، إن اللجنة تضم قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المهام الواردة في اللائحة، سعياً إلى تحقيق العمل التكاملي بين الجهات المعنية، بعد التشاور مع أصحاب المعالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وضمت اللجنة الإشرافية وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، ونائب وزير التعليم عبد الرحمن بن محمد العاصمي، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام بن عبد الوهاب زمان.

وشملت: مساعد وزير التعليم سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد بن عبد العزيز البتال، ويرأس نائب وزير التعليم الفريق المشترك الخاص بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعلمية.

ونصت المهام الموكلة لفريق العمل على مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة والتنسيق فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك، وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي.

وأضافت الوزارة، إلى جانب تقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب، ورفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة، وتم إقرار مدة 90 يوما لعمل اللجنة من تاريخ صدور القرار.

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